Минск, 7 ноября, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис упорно соревновалась с республиканцем Дональдом Трампом, но проиграла из-за неготовности американцев видеть женщину главой государства. Об этом заявил 7 ноября журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

J. Scott Applewhite/AP/TASS Камала Харрис

Он назвал Трампа мощным политиком и сравнил с бульдозером, который шёл вперед, несмотря на то что «стреляли, давили, посадить хотели и прочее». Харрис, по его словам, героическая женщина, сделавшая «всё возможное и невозможное».

«Америка не созрела ещё избрать женщину. Америка к этому не готова», — сказал Лукашенко и добавил: «Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя».

Белорусский лидер также пообещал выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, если тому удастся прекратить войны. Ранее он поздравил республиканца с возвращением на пост президента США.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента США состоялись 5 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах, объявил себя победителем и выразил уверенность в том, что набрал более 315 из 538 голосов выборщиков. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американцам «золотой век».

По предварительным данным, Трамп гарантированно получил 295 голосов выборщиков при 270 необходимых для признания победы. Вице-президент США, кандидат от Демократической партии Камала Харрис поздравила оппонента с победой и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность в США признать результаты президентских выборов.