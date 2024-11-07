Минск, 7 ноября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Если избранному президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, Белоруссия выдвинет его на Нобелевскую премию мира, заявил 7 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко.

Павел Бедняков/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В ходе общения с журналистами во время посещения третьего чемпионата Белоруссии по колке дров среди СМИ Лукашенко напомнил об обещании Трампа способствовать прекращению, в частности, украинского конфликта, передаёт «Белта».

«Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию», — сказал президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, накануне Лукашенко поздравил Трампа с возвращением на пост президента США. Президент Белоруссии пожелал избранному президенту США метких политических решений, которые сделают Америку снова великой.

6 ноября Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что Трамп не сможет остановить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах, так как в США сложился двухпартийный консенсус о необходимости «поражения Москвы».

Сценарий завершения конфликта на Украине, который разрабатывает команда Трампа, предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, отметили 7 ноября в своей публикации обозреватели The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённый источник.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.