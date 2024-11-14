Москва, 14 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Избрание нового президента США Дональда Трампа — это попытка укрепить американскую гегемонию на ключевых направлениях, и пока не известно, какой будет приоритет в отношении Украины, заявил политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Борис Межуев.

Global Look Press

Выступая в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Спекуляции на ожиданиях: чего точно не ждать от победы Трампа?», политолог заверил, что на данный момент до подлинно не известно, что именно собирается делать Трамп с Украиной, так как в сети лишь догадки американской прессы, в то время, как команда Джо Байдена застыла в неопределённости.

«Трамп — это никакой не отказ от гегемонии Америки. Это укрепление гегемонии, совершенно очевидно. Это укрепление американского гегемонизма на ключевых направлениях. Может Украина не будет его приоритетным направлением, но и это пока тоже неизвестно»,— уточнил Межуев.

Американское глубинное правительство, американский истеблишмент осознал те ошибки, которые были в предыдущее президентство, и теперь настроены исправить это в том числе и силой, заявил политолог.

«Любой американский президент начинает отношения с Россией с перезагрузки, а кончается это всё как правило чем-то худшим. Я думаю, что с Трампом может что-то похожее быть. Если смотреть без восторгов, серьёзно, то надо готовиться к худшему»,— предупредил эксперт.

По мнению Межуева, избрание Трампа, в качестве президента США станет для России более серьёзным и более основательным вызовом.

Как передавало ИА Регнум, британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по завершению конфликта на Украине по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся в вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.

Ранее Песков заявлял, что Россия сделает выводы о новом президенте США после первых конкретных шагов, потому что действия политиков могут расходиться с их же предвыборными обещаниями. Он отметил, что в ходе предвыборной кампании в США звучали заявления, в которых речь шла о мирных устремлениях на международной арене. Это важные заявления, но после выборов они могут приобрести иной тон.