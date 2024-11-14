Москва, 14 ноября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Генпрокуратура РФ потребовала обратить в доход государства имущество экс-следователя Следственного комитета Марата Тамбиева, осуждённого за крупнейшую в истории России взятку в размере 7,3 млрд рублей. Об этом 14 ноября сообщила газета «Ведомости».

Алена Бжахова/ТАСС

По данным издания, прокуратура намерена конфисковать средства, квартиру, два машино-места, а также мотоциклы Ducati Diavel и Honda.

«Кроме того, прокуратура просит наложить обеспечительный арест на денежные средства Тамбиева в банках, квартиру и два нежилых помещения», — сказано в материале.

Также, утверждает издание, следствие требует взыскать с Тамбиева квартиру в Черкесске стоимостью 9 млн рублей, автомобиль Ауди Q7 за 3,8 млн рублей и Porsche Macan S, за 3,3 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, бывшему следователю вменили десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 7 млрд рублей. Часть этой суммы должна была быть получена им в криптовалюте.

В 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры заплатили ему с целью прекращения дела в отношении некоторых из них. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев.

Обвинение просило приговорить Тамбиева к 20 годам лишения свободы. В свою очередь, Ляховенко была обвинена в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.

8 октября суд приговорил Тамбиева к 16 годам заключения.