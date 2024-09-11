Балашиха, Московская область, 11 сентября, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Гособвинение в ходе прений сторон попросило назначить 20 лет колонии бывшему следователю Марату Тамбиеву, который обвиняется в получении рекордной взятки в биткоинах.

Сергей Булкин/ТАСС

«Прошу признать Тамбиева Марата Хамидовича виновным и назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей», — сказала гособвинитель.

В Балашихинский суд Московской области дело Тамбиева поступило 10 июня 2024 года. Вместе с ним судить будут бывшего следователя Кристину Ляховенко, которая выступила сообщником Тамбиева. Её обвиняют в получении взятки, превышении должностных полномочий, а также в фальсификации доказательств по уголовному делу.

Бывшему следователю вменяется десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов (порядка 7,4 млрд рублей). По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 млн долларов.

В 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев.