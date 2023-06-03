Москва, 3 июня, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Бывшего начальника отдела Следственного комитета России по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева будут судить за рекордную взятку в биткоинах. Как 3 июня сообщила газета «Коммерсантъ», в валюте сумма составила почти $24 миллиона (1,6 миллиарда рублей).

Иван Шилов ИА REGNUM

Взятку Тамбиев получил от хакерской группы Infraud Organization. Сообщается, что хакеры делали это с целью прекращения дела в отношении некоторых из них, находящегося у него в производстве. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев. В нём следователи увидели папку под названием «Пенсия», в которой было фото листа бумаги с кодами, позволявшими Тамбиеву получить доступ к 932,1 и 100 биткоинам.

«В ходе расследования было установлено, что фигурант является обладателем 1032,1 биткойна, стоимость которых на 30 января 2023 года эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ», — сообщило издание.

Следователи намерены конфисковать у Тамбиева весь коррупционный доход. В прокуратуре же отметили, что за всё время службы в органах доход фигуранта составил немногим более 11,7 миллиона рублей — более чем в сто раз меньше суммы найденной криптовалюты, что указывает на её незаконное происхождение. Тамбиев же вину отрицает.

Ранее ИА Регнум сообщало об аресте бывшего начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, подозреваемого в получении взяток. По версии следствия, в 2013–2019 годах он вместе с сообщниками собирал мзду с так называемых коммерческих регистрационно-экзаменационных отделений санкт-петербургского УГИБДД. Обложенные данью владельцы частных МРЭО каждый месяц платили взносы в так называемый Комаровский фонд — НКО «Фонд содействия программам ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти», которую создал в 2007 году Владимир Комаров. Сумма выплат составила около 65 миллионов рублей.