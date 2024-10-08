Балашиха, Московская область, 8 октября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Балашихинский городской суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей бывшего начальника следственного отдела СК по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева.

Алена Бжахова/ТАСС Марат Тамбиев

Он был признан виновным по делу о получении рекордной взятки в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд руб.) и 1,5 млн долларов.

«Суд постановил признать Тамбиева виновным, назначить ему 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн рублей», — огласила приговор судья.

Кроме того, Тамбиев был лишён звания майора юстиции. Ему также запрещено в течение 12 лет после освобождения занимать руководящие должности.

Вторая подсудимая, подчинённая Тамбиева экс-следователь Кристина Ляховенко, была приговорена к девяти годам колонии общего режима. Также суд лишил её звания старшего лейтенанта юстиции.

Как передавало ИА Регнум, бывшему следователю вменили десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн долларов и 2718 биткоинов. По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 млн долларов.

В 2022 году Тамбиев получил взятку от хакерской группы Infraud Organization. Хакеры дали ему взятку с целью прекращения дела в отношении некоторых из них. Предполагаемую взятку обнаружили в ходе обыска квартиры Тамбиева, где также нашли ноутбук Apple MacBook Pro, который удалось взломать лишь через несколько месяцев.

Обвинение просило приговорить Тамбиева к 20 годам лишения свободы. В свою очередь Ляховенко была обвинена в получении взятки, превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.