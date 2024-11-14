Москва, 14 ноября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала агента ГУР, передавшего Киеву данные об оборонном предприятии в Центральном федеральном округе (ЦФО), возбуждено уголовное дело. Об этом 14 ноября сообщили в ведомстве.

Vladimir Zhabrikov/Global Look Press

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан гражданин России, 2003 года рождения, по подозрению в совершении государственной измены», — сказано в сообщении.

По версии правоохранителей, за денежное вознаграждение и по наводке кураторов злоумышленник осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений, фото — и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий ЦФО.

Как передавало ИА Регнум, 3 октября ФСБ задержала в Калининграде двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины за шпионаж на российско-литовском участке границы. Также, по данным следствия, украинские шпионы должны были похитить и незаконно вывезти с территории России несовершеннолетнего гражданина РФ, отцом которого является сотрудник ГУР.

В конце сентября сотрудники ФСБ задержали 45-летнего жителя Крыма и 43-летнего иностранного гражданина, сотрудничавших с украинскими спецслужбами.