Симферополь, 27 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста, задержали в Крыму. Об этом сообщили 27 сентября в региональном управлении ФСБ России.

Андрей Стенин

В ведомстве уточнили, что задержаны 45-летний житель Крыма и 43-летний иностранец.

Крымчанин предложил помочь киевскому режиму, позвонив на горячую линию Службы безопасности Украины (СБУ). Он передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе. Сведения были переданы украинской стороне для нанесения ракетных ударов.

Иностранец, по данным следствия, связался с представителями Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины через интернет-мессенджер и предложил помощь. Он собирал и передавал киевскому режиму сведения о том, где в Севастополе находятся российские военные и техника. Противник использовал эти данные для нанесения ударов.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статьям о госизмене и шпионаже в пользу противника, они помещены под стражу. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября ФСБ задержала жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины (СБУ) данные об объектах Минобороны и планировал устроить поджог пункта отбора контрактников. По адресу, где он проживает, и в гараже обнаружили приготовленные им средства террора и средства связи с СБУ.

В августе в Луганской Народной Республике сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в работе на СБУ. По информации ведомства, подозреваемого завербовали на Украине в 2022 году «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности» России.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил украинца к 11,5 года колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности РФ. Обвиняемый вину признал и раскаялся.