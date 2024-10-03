Калининград, 3 октября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. В Калининграде задержали двух сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины за шпионаж и попытку выкрасть ребёнка. Об этом 3 октября сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Андрей Стенин

«Сотрудники ГУР <…> осуществили попытку незаконного проникновения в Российскую Федерацию с территории Литвы, но были задержаны сотрудниками органов безопасности», ― говорится в сообщении ведомства.

Кроме шпионажа на российско-литовском участке госграницы, они также намеревались похитить и незаконно вывезти через границу РФ ребёнка одного из сотрудников ГУР, который является российским гражданином.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) силовики задержали жительницу города Брянки, корректирующую ракетные удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по региону. По данным УФСБ, гражданка Украины собирала сведения о Вооружённых силах РФ и передавала их представителям спецслужб Украины для нанесения ракетных ударов. В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

27 сентября сотрудники УФСБ задержали в Крыму двух агентов украинских спецслужб, собиравших данные о российских военных объектах, в том числе о системе защиты Крымского моста. Это 45-летний житель полуострова и 43-летний иностранец.

По данным спецслужб, крымчанин предложил помочь киевскому режиму, позвонив на горячую линию Службы безопасности Украины (СБУ). Он передал противнику координаты установки ПВО в Керчи, входящей в систему защиты Крымского моста, а также информацию о перемещениях российской военной техники и объекте ОПК в регионе для нанесения ракетных ударов.