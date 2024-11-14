* вместе с сыном Алексеем признаны Росфинмониторингом членами террористического и экстремистского объединения

Киев, 14 ноября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. Решение главы киевского режима Владимира Зеленского о выплате гражданами Украины 1000 гривен (около 2,3 тыс. рублей) в рамках соцподдержки может привести к прекращению Западом финансовой помощи. Об этом 13 ноября заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (вместе с сыном Алексеем признаны Росфинмониторингом членами террористического и экстремистского объединения) на срочном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Порошенко, решение о выплатах было принято Зеленским, чтобы «купить голоса избирателей».

«А вот к чему это может привести, к сожалению… что партнеры перестанут давать деньги Украине на помощь», — добавил экс-президент Украины.

Порошенко посетовал на то, что руководство киевского режима думает о выборах вместо того, чтобы «одержать победу» в военном конфликте.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября глава киевского режима проинформировал, что выплаты в размере 1000 гривен граждане Украины смогут использовать для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг и электричества. Кроме того, средства могут быть направлены на приобретение железнодорожных билетов, украинских лекарств и книг на украинском языке.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко рассказал, что раньше жители Украины радовались приходу к власти главы киевского режима, но на фоне кризиса в экономике и политике отношение к нему стало резко меняться. Он уточнил, что теперь граждане не могут больше ничего, кроме того, как оплачивать счета за коммунальные услуги. Пленный добавил, что украинский народ всё чаще с ностальгией вспоминает бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится на Украине под стражей в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, отметил, что Зеленский оценил «страдания украинского народа» в одну гривну в день.