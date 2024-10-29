Киев, 29 октября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что каждой украинской семье выплатят по 1000 гривен (около 2,3 тыс. рублей), таким образом он оценил «страдания украинского народа» в одну гривну в день. Об этом написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится на Украине под стражей в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

President.gov.ua Александр Дубинский

В своём Telegram-канале он отметил, что в ноябре 2024 года исполнится 1000 дней с начала спецоперации. Парламентарий также напомнил, что с марта месяца глава киевского режима отменил выплаты для вынужденных переселенцев, которым полагалось по 2000 гривен в месяц.

Дубинский подчеркнул, что выплаты семьям Киев будет осуществлять за счёт людей, которые лишились помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября глава киевского режима проинформировал, что выплаты в размере 1000 гривен граждане Украины смогут использовать для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг и электричества. Кроме того, средства могут быть направлены на приобретение железнодорожных билетов, украинских лекарств и книг на украинском языке.

Сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко рассказал, что раньше жители Украины радовались приходу к власти главы киевского режима, но на фоне кризиса в экономике и политике отношение к нему стало резко меняться. Он уточнил, что теперь граждане не могут больше ничего, кроме того, как оплачивать счета за коммунальные услуги. Пленный добавил, что украинский народ всё чаще с ностальгией вспоминает бывшего президента Украины Виктора Януковича.