Вашингтон, 14 ноября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Члены Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии собираются переизбрать сенатора от штата Луизиана Майка Джонсона на пост спикера нижней палаты. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным издания, решение о переизбрании Джонсона было принято единогласно в ходе закрытого голосования конгрессменов 13 ноября. Окончательное голосование пройдёт 3 января 2025 года.

Избранный президент Дональд Трамп поддержал переизбрание Джонсона, что укрепило позицию спикера палаты, отмечает Politico.

11 ноября Джонсон заявил, что республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США пока не заинтересовано в принятии дополнительного пакета финансовой помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября сервис Decision Desk HQ (DDHQ) выступил с прогнозом, согласно которому республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США. По данным сервиса, Республиканская партия получает 218 мандатов, которые необходимы для контроля над органом. DDHQ прогнозирует 220 мест у республиканцев и 215 мест у демократов в обновлённой Палате представителей.

Большинство у республиканцев также ожидается в Сенате. Так, по прогнозам агентства Bloomberg, республиканцы имеют 53 мандата против 46 у демократов.

Российская сторона не испытывает особых надежд в отношении Трампа и нового состава Конгресса США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая при этом свои национальные интересы.