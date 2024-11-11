Вашингтон, 11 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Республиканское большинство в палате представителей Конгресса США пока не заинтересовано в принятии дополнительного пакета финансовой помощи Украине. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила газета Huffpost со ссылкой на спикера палаты представителей Конгресса США республиканца от штата Луизиана Майка Джонсона.

Defense. gov

«Республиканское большинство не заинтересовано в принятии дополнительного законопроекта по Украине в ближайшее время», — заявил изданию представитель конгрессмена.

Сам Майк Джонсон неоднократно выступал против финансирования киевского режима и инициировал обсуждение соответствующего законопроекта в палате представителей.

Как передавало ИА Регнум 10 ноября, сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший высмеял главу киевского режима Владимира Зеленского, отметив, что тот скоро лишится помощи Вашингтона. Он написал на своей странице в соцсети, что через 38 дней финансирование Киева прекратится.

9 ноября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что победа Трампа на выборах буквально шокировала главу киевского режима. По его словам, украинский политик испытывает страх из-за того, что Вашингтон при республиканце перестанет помогать Киеву, а украинский конфликт завершится.