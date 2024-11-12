Вашингтон, 12 ноября, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США. С таким прогнозом выступил 12 ноября сервис Decision Desk HQ (DDHQ).

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

По данным сервиса, Республиканская партия получает 218 мандатов, которые необходимы для контроля над органом. DDHQ прогнозирует 220 мест у республиканцев и 215 мест у демократов в обновлённой Палате представителей.

Ранее агентство Bloomberg привело предварительные результаты выборов в Сенат США. Так, республиканцы имеют 53 мандата против 46 у демократов.

Как передавало ИА Регнум, издание Axios информировало, что в Демократической партии США начали «выцарапывать друг другу глаза» и искать виновных в проигрыше Камалы Харрис на президентских выборах. Демократов «шокировали» итоги голосования. Некоторые представители партии собираются воспользоваться этим моментом, чтобы попытаться переопределить партию по своему подобию, отметили журналисты.

Российская сторона не испытывает особых надежд в отношении избранного американского президента Дональда Трампа и нового состава Конгресса США, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая при этом свои национальные интересы.