В Британии заявили, что окружение Зеленского врёт ему о ситуации на фронте
Economist: окружение Зеленского скрывает от него правду о ситуации на фронте
Лондон, 14 ноября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского держит его в неведении касаемо реального положения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.
«Дело даже не в том, что его держат в тёплой ванне, его держат в сауне», — цитирует слова собеседника издание.
Вместе с этим в публикации приводятся слова военного капеллана Дмитрия Поворотного, по мнению которого у украинского общества пропала мотивация участвовать в конфликте из-за ухудшения ситуации на поле боя.
По его словам, руководство ВСУ подвергает цензуре негативные новости о боевых действиях.
Как передавало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 ноября сообщил командующему силами НАТО в Европе и возглавляющему Европейское командование ВС США генералу Кристоферу Каволи о сложной для украинской армии обстановке на фронте.
Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.
Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.