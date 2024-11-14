Лондон, 14 ноября, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Окружение главы киевского режима Владимира Зеленского держит его в неведении касаемо реального положения Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя. Об этом пишет британское издание The Economist со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дело даже не в том, что его держат в тёплой ванне, его держат в сауне», — цитирует слова собеседника издание.

Вместе с этим в публикации приводятся слова военного капеллана Дмитрия Поворотного, по мнению которого у украинского общества пропала мотивация участвовать в конфликте из-за ухудшения ситуации на поле боя.

По его словам, руководство ВСУ подвергает цензуре негативные новости о боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 10 ноября сообщил командующему силами НАТО в Европе и возглавляющему Европейское командование ВС США генералу Кристоферу Каволи о сложной для украинской армии обстановке на фронте.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.