Киев, 10 ноября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Командующий силами НАТО в Европе и возглавляющий Европейское командование ВС США генерал Кристофер Каволи поставлен в известность о сложной для украинской армии обстановке на фронте, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

AP/TASS

Он отметил, что 9 ноября говорил с Каволи по телефону.

«В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остаётся сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Предыдущий телефонный разговор Сырского и Каволи состоялся 31 октября. Тогда главком ВСУ сообщил генералу, что по всей линии соприкосновения идут тяжёлые бои. Он попросил, чтобы НАТО усилило военно-техническую поддержку украинской армии и указал, что ВС РФ превосходят её и по техническому оснащению, и по личному составу.

В октябре Каволи отмечал, что армия России при любом исходе украинского конфликта выйдет из него более сильной, чем была. По мнению генерала, по окончании российской спецоперации у НАТО появится противник с реальными навыками, обученными войсками и «чёткими намерениями».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Сырский рассказал о проблемах ВСУ начальнику Генштаба Вооружённых сил Чехии Карелу Ржегке. В ходе встречи с чешской делегацией украинский главком заявил, что Россия проводит одно из самых мощных наступлений с начала спецоперации. Он отметил, что из-за активных боевых действий ресурсы ВСУ нужно постоянно обновлять.

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко 29 октября признал, что фронт обрушился под напором армии России, и произошло это из-за усталости личного состава и нехватки резервов у украинской армии.

Президент России Владимир Путин 27 октября констатировал, что подразделения ВС РФ продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения СВО. Глава государства добавил, что темпы наступления увеличиваются.