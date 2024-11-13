Бразилиа, 14 ноября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Бразилии эвакуировали из-за прозвучавших поблизости двух взрывов. Об этом вечером 13 ноября написало агентство Reuters.

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Отмечается, что на место прибыли пожарные и военные, а также специалисты по взрывчатым веществам. Вместе с этим газета Correio Braziliense сообщает, что в результате взрыва мог погибнуть один человек. Причина взрывов не называется. Находящихся в здании суда людей эвакуировали.

Как передавлю ИА Регнум, 14 октября во Франции посетителей Версальского дворца эвакуировали после получения сообщений о бомбе. Кроме этого, музей Лувр в Париже объявил о прекращении приёма посетителей по соображениям безопасности. Телеканал BFMTV сообщил, что вход в музей был закрыт после поступления сообщения о якобы заложенной бомбе. Посетителей эвакуировали, дворец был оцеплен, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.