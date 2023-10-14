Париж, 14 октября, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Музей Лувр в Париже 14 октября прекращает приём посетителей по соображениям безопасности, сообщили в администрации учреждения.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Ранее телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции Франции сообщил, что вход посетителей был закрыт после поступления сообщения о якобы заложенной в Лувре бомбе. Посетителей эвакуировали, дворец был оцеплен, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 13 октября в Аррасе на севере Франции мужчина холодным оружием убил учителя и ранил несколько человек на территории лицея Гамбетта. Преступника, 20-летнего бывшего ученика лицея, задержали.

Власти Франции после этого нападения объявили максимальный уровень террористической угрозы в стране. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.

Ещё одной причиной для введения дополнительных мер безопасности стала ситуация вокруг Израиля. В Париже, несмотря на запрет властей, проходят акции в поддержку Палестины, полиция разгоняет их участников, выходцев из Палестины и других мусульманских стран и регионов, водомётами.