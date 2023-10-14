Париж, 14 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Во Франции посетителей Версальского дворца эвакуировали после получения сообщений о бомбе. Об этом 14 октября пишет газета Figaro со ссылкой на источники в полиции.

Thomas Muncke/DPA/TASS

«В Версальском дворце проходит эвакуация… Прозвучала угроза взрыва бомбы», — говорится в сообщении издания.

Как ранее передавало ИА Регнум, музей Лувр в Париже объявил о прекращении приёма посетителей по соображениям безопасности. Телеканал BFMTV сообщил, что вход в музей был закрыт после поступления сообщения о якобы заложенной бомбе. Посетителей эвакуировали, дворец был оцеплен, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

В Аррасе на севере Франции 13 октября мужчина холодным оружием убил учителя и ранил несколько человек на территории лицея Гамбетта. Преступника, 20-летнего бывшего ученика лицея, задержали.

Власти Франции после этого нападения объявили максимальный уровень террористической угрозы в стране. Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение задействовать до семи тысяч бойцов специальных сил Sentinelle.