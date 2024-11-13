Варшава, 14 ноября, 2024, 01:14 — ИА Регнум. Поставки вооружений призвал обеспечить Украине генеральный секретарь НАТО Марк Рютте,чтобы украинская армия перестала отступать с подконтрольных Киеву территорий и попыталась их вернуть. Об этом Рютте заявил 13 ноября журналистам на пресс-конференции в Варшаве, где он находится с однодневным визитом.

ИА Регнум Марк Рютте, НАТО

«Мы должны обеспечить продолжение поступления оборонной помощи Украине, чтобы Украина из положения, в котором она теряет территории, смогла стабилизировать фронт, а затем смогла забрать у россиян то, что было потеряно», — пояснил генсек НАТО.

Как отметил Рютте, необходимо убедиться в том, что военная помощь продолжает поступать на Украину на протяжении зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте, Североатлантический альянс планирует подготовить Украину к продолжению конфликта с Россией в 2025 году, предоставив киевскому режиму необходимую военную помощь.

6 ноября американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Дональд Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву. Отмечается, что избранный глава государства неоднократно заявлял о намерении добиться прекращения конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.