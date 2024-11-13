Москва, 13 ноября, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Руководство Москвы с 2025 года повысит ставки транспортного налога, при этом они изменятся впервые более чем за 10 лет. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

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«Ставки транспортного налога были зафиксированы в рублях и не пересматривались более 10 лет. За этот срок накопленная инфляция превысила 100%», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что повышение сбора не будет превышать 10% в год. Это коснётся только тех категорий автомобилей, ставки на которые стали ниже, чем предусмотрено федеральным законодательством, сообщило ТАСС.

Уведомления на уплату транспортного налога за следующий год пришлют в 2026 году. Его нужно будет заплатить до 1 декабря. Например, для машины с мощностью 120 лошадиных сил повышение составит три рубля за каждую лошадиную силу — до 28 рублей, таким образом нужно будет платить 3630 рублей вместо 3 тыс. рублей.

Департамент подчеркнул, что все льготы будут сохранены, в том числе для многодетных семей, ветеранов и инвалидов первой и второй группы.

Как передавало ИА Регнум, Минфин РФ в октябре сообщил, что вместе с Федеральной налоговой службой разрабатывает поправки в Налоговый кодекс об упрощении подачи деклараций по НДФЛ. Планируется автоматизировать процесс, чтобы снизить затраты времени и ресурсов на заполнение документов.

30 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ с материальной выгоды, полученной от экономии по процентам, для тех, кто взял жилищный кредит до 2025 года. Это распространяется на кредиты и займы на строительство или приобретение жилья, земельных участков под жильём и участков для индивидуального жилищного строительства.