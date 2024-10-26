Москва, 27 октября, 2024, 00:04 — ИА Регнум. В России упростят подачу деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при отчуждении имущества и транспорта. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс готовят Министерство финансов и Федеральная налоговая служба.

ivtextil.ru Налоговый кодекс России

«Данная инициатива реализуется в соответствии с поручением правительства в рамках усилий по автоматизации взаимодействия между налогоплательщиками и ФНС, что поможет снизить затраты времени и ресурсов для всех вовлечённых сторон», — уточнили в Минфине РФ.

С принятием изменений гражданам не придётся самостоятельно заниматься заполнением таких деклараций. Налоги рассчитают автоматически с учётом данных, полученных через межведомственный информационный обмен, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Новый закон сохраняет для россиян с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставку НДФЛ на уровне 13%.

13 июля российский лидер подписал закон о возврате 7% из 13% уплаченного подоходного налога семьям, которые имеют двоих и более детей. Норму установили в рамках совершенствования налоговой системы России. Закон вступит в силу 1 января 2026 года.