Москва, 30 октября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с материальной выгоды в связи с экономией по процентам тех граждан, которые взяли жилищный кредит до 2025 года. Текст закона 29 октября размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Александр Рюмин/ТАСС

Предоставленная льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, земельных участков под этим жильем и участков для индивидуального жилищного строительства. Также льгота касается рефинансирования этих кредитов.

Для получения льготы необходим кредитный договор до 31 декабря 2024 года включительно. Кроме того, человек, взявший кредит, должен обладать правом на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья, подтвержденное налоговым органом.

Материальная выгода возникает в случае, если проценты по жилищному кредиту находятся на уровне меньше двух третей ключевой ставки ЦБ РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля Путин подписал закон о введении с 2025 года прогрессивной шкалы НДФЛ. Для граждан с годовым доходом до 2,4 млн рублей ставка налога сохраняется на уровне 13%, с доходами от 2,4 млн до 5 млн рублей НДФЛ составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20% и более 50 млн рублей в год — 22%.

Накануне, 29 октября, заместитель главы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко заявил, что депутаты рассмотрят законопроект об освобождении от уплаты НДФЛ старших по дому. Поправки находятся на рассмотрении ко II чтению в Госдуме.