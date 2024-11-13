Киев, 13 ноября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского уже готовятся к сдаче города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Telegram/Zelenskiy / Official

По его словам, журналисты из офиса Зеленского уже начали информационную подготовку к сдаче Курахово.

«В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в своё время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о заходе российских военных в Курахово. По его словам, ожесточённые бои велись в восточной части города.

В тот же день день ВСУ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны с целью помешать российским войскам взять район под контроль и завершить оперативное окружение Курахово. При этом из-за подрыва погибли 10 украинских военных.

12 ноября источники в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли в клещи группировку противника, расположенную южнее Курахово. Украинских военных отрезали от основных сил и линий снабжения.

Газета The Financial Times написала 13 ноября, что ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа.