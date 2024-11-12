ДНР, 12 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Российские военные взяли в клещи группировку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах Елизаветовка и Ильинка, расположенных к югу от Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 ноября сообщили в силовых структурах РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — процитировал источник ТАСС.

Отмечается, что украинские формирования пробуют покидать поселения малыми группами, но все дороги находятся под огневым контролем российских войск.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о заходе российских военных в Курахово. По его словам, ожесточённые бои велись в восточной части города.

В тот же день ВСУ подорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны. По данным Telegram-канала «Военкоры русской весны», вода уже начала затапливать населённые пункты, которые находятся рядом. Скорее всего, дамбу взорвали, чтобы попытаться задержать продвижение российских войск.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов рассказал, что российские бойцы находятся в 4 км от Кураховского водохранилища. В случае дальнейшего продвижения войск РФ на этом направлении в оперативное окружение попадёт большая группировка украинских войск.