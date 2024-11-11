ДНР, 11 ноября, 2024, 09:28 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вошли в город Курахово в Донецкой Народной Республике, сообщил 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российские военные находятся в восточной части города.

«Там сейчас идут ожесточённые бои», — процитировало Рогова «РИА Новости».

Село Волченка находится в ближайшем пригороде Курахово, на северо-востоке от города. Оно находится на берегу реки Волчьей.

Накануне, 10 ноября, Рогов сообщил, что ВС РФ освободили от украинской армии село Волченка в ДНР. Штурмовые подразделения российской армии выбили оттуда ВСУ.