Лондон, 13 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы отступить с позиций в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), но пока не получили приказа. Об этом 13 ноября написала газета The Financial Times со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет приказа сверху», — пишет издание.

Отмечается, что Курахово является важным логистическим центром ВСУ. По словам украинского военного, Вооружённые силы РФ ведут атаки с нескольких сторон.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о заходе российских военных в Курахово. По его словам, ожесточённые бои велись в восточной части города.

В тот же день день ВСУ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны с целью помешать российским войскам взять район под контроль и завершить оперативное окружение Курахово. При этом из-за подрыва погибли 10 украинских военных.

12 ноября источники в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли в клещи группировку противника, расположенную южнее Курахово. Украинских военных отрезали от основных сил и линий снабжения.