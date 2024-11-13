В ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово
FT: в ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово
Лондон, 13 ноября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы отступить с позиций в районе города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), но пока не получили приказа. Об этом 13 ноября написала газета The Financial Times со ссылкой на командира одного из артиллерийских подразделений ВСУ.
«Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет приказа сверху», — пишет издание.
Отмечается, что Курахово является важным логистическим центром ВСУ. По словам украинского военного, Вооружённые силы РФ ведут атаки с нескольких сторон.
Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о заходе российских военных в Курахово. По его словам, ожесточённые бои велись в восточной части города.
В тот же день день ВСУ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны с целью помешать российским войскам взять район под контроль и завершить оперативное окружение Курахово. При этом из-за подрыва погибли 10 украинских военных.
12 ноября источники в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли в клещи группировку противника, расположенную южнее Курахово. Украинских военных отрезали от основных сил и линий снабжения.