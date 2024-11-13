Симферополь, 13 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в течение получаса уничтожили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«С 15.30 до 16.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что над Крымом были перехвачены дроны самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября в Севастополе после временной приостановки движения возобновил работу морской пассажирский транспорт. Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города приостановила навигацию с 15:55 мск. Причины не уточнялись. ограничения сняли спустя 20 минут.

В течение суток 2 ноября силами ПВО над территорией России уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Девять БПЛА обезврежено в Курской области, восемь — в Брянской области, пять — в Белгородской области, три — в Орловской области и по одному в Ростовской и Нижегородской областях и над территорией Республики Крым.