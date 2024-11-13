Севастополь, 13 ноября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт после временной приостановки движения, сообщила 13 ноября дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в 15:55 МСК сообщила о приостановке движения городского морского пассажирского транспорта. С чем была связана приостановка, не уточнялось.

Сообщение о возобновлении работы появилось спустя 20 минут.

Накануне, 12 ноября, движение морского транспорта в Севастополе также приостанавливалось на 20 минут.

Вечером того же дня дирекция по развитию транспорта опубликовала прогноз по движению морского пассажирского транспорта на 13 ноября, отметив, что рейды запланированы по маршрутам Артиллерийская бухта — Северная, Артиллерийская бухта — Радиогорка, Графская пристань — Северная, Графская пристань — Троицкая — Инкерман.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Севастополе неоднократно приостанавливалось движение морского транспорта на фоне штормового предупреждения, дождей и мокрого снега. Во время полной приостановки движения морского транспорта в городе задействуют больше автобусов.