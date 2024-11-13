Киев, 13 ноября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Введение Украиной санкций против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы иностранные авиакомпании отказались работать на рынке перевозок РФ. Об этом 13 ноября заявил уполномоченный офиса главы киевского режима Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Санкции Украины против сервисных служб российских аэропортов введены, чтобы помешать России привлекать к осуществлению внутренних перевозок авиакомпании дружественных ей стран», — заявил Власюк в соцсети Facebook (принадлежит Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена в России).

Он заявил, что иностранным авиаперевозчикам придётся отказаться от работы на российском рынке. Если они они этого не сделают, то будут считаться нарушителями санкций.

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