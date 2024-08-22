Киев, 22 августа, 2024, 08:03 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ужесточении санкций в отношении 13 юридических и 13 физических лиц, в том числе главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Введённые Киевом ограничения подразумевают лишение госнаград, заморозку активов, запрет на вывод капитала за пределы Украины, а также блокировку связанных с этими лицами интернет-ресурсов.

В списке фигурируют граждане России, Украины и Великобритании. Среди них глава ДНР Денис Пушилин, украинский блогер Анатолий Шарий и главный редактор украинского издания «Страна. ua» Игорь Гужва.

Среди подпавших под санкции организаций российское информационное агентство ANNA News, издатель газеты «Ведомости» АО «Бизнес Ньюс Медиа» и основанный Шарием интернет-портал «Шарий.net».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима заявил, что выступает за блокировку российских средств массовой информации. До этого сообщалось о резком снижении аудитории и её доверия к так называемому «телемарафону» — заглушающей инакомыслие программе, которую круглосуточно транслируют одновременно несколько крупных подконтрольных Киеву телеканалов в целях пропаганды выгодной киевскому режиму точки зрения.