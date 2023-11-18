Киев, 18 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал два указа о новых санкциях против россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Документы 18 ноября опубликовали на сайте его офиса.

Ukraine Presidency/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

В приложении к указам находятся три списка с 108 физическими лицами и 37 компаниями, большая часть из которых — благотворительные фонды.

В списке попавших под санкции Киева лиц есть глава Республики Крым Сергей Аксёнов, глава ЛНР Леонид Пасечник, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Большая часть людей, против которых вводятся санкции Киева, ранее уже были в предыдущих версиях санкционных списков киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября Зеленский подписал указ о санкциях в отношении девяти иностранных компаний. Как отметили украинские СМИ, попавшие в санкционные списки компании якобы связаны с российским бизнесменом Михаилом Фридманом. Речь идёт о компаниях Alfa Finance Holdings Limited, International Distribution Systems Limited и Erasmony Limited.