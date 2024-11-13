Вашингтон, 13 ноября, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского телеведущего и бывшего офицера вооружённых сил США Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

(сс) Gage Skidmore Питер Хегсет

«Для меня честь объявить, что я выдвигаю кандидатуру Пита Хегсета на пост министра обороны, — говорится в заявлении. — Пит жесткий, умный и верит в то, что Америка должна быть на первом месте. С Питом враги Америки будут знать, что наши войска снова будут великими», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном 13 ноября в соцсети Truth Social.

Также отмечается, что Хегсет имеет опыт службы в горячих точках, таких как Ирак и Афганистан. Последние восемь лет он работает ведущим телеканала Fox News. Трамп, в свою очередь, убеждён, что он будет «смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу».

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп объявил о назначении бывшего главы Национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на пост помощника по национальной безопасности. Также он назначил предпринимателя Илона Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).

Перед этим Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды.

Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.

Кроме этого, в понедельник Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.