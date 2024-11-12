Вашингтон, 12 ноября, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца помощником по национальной безопасности. Об этом 12 ноября говорится в сообщении переходной команды Трампа, а также в заявлении самого политика в соцсети Truth.

Global Look Press/Ron Sachs — Cnp For Ny Post/Keystone Press Agency Майк Уолтц

«Я горд сообщить, что конгрессмен Майк Уолтц назначен моим помощником по национальной безопасности», — написал Трамп в своей соцсети.

Как отметили в команде Трампа, Уолтц является «признанным лидером» в сфере нацбезопасности, а также экспертом по противодействию угрозам, «исходящим от Китая, России и Ирана».

В настоящее время должность помощника президента по нацбезопасности занимает Джейк Салливан.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее 12 ноября предложил Уолтцу должность помощника президента по национальной безопасности. Газета The Wall Street Journal охарактеризовала Уолтца как «критика НАТО» и указала на жёсткую позицию конгрессмена по отношению к Китаю.

Помимо этого, Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман. Кроме этого, в понедельник Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.

Также Трамп сообщил, что состав его администрации будет отличаться от состава администрации в 2017–2020 годах. В частности, экс-госсекретарь Майк Помпео и бывший постпред США при ООН Никки Хейли не будут приглашены вновь занять эти посты.