Вашингтон, 13 ноября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп выбрал бывшего главу национальной разведки Джона Рэтклиффа на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в будущей администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM

"Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займёт пост директора Центрального разведывательного управления", — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что Рэтклифф внёс вклад в разоблачении якобы российского следа в президентской кампании Трампа в 2016 году.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Трамп сообщил о назначении конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца помощником по национальной безопасности.

Перед этим Трамп заявил, что назначит экс-конгрессмена Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды.

Днём ранее избранный президент анонсировал, что ответственным за безопасность американской границы и депортацию нелегальных мигрантов в новой администрации президента США станет экс-глава Службы таможенного и пограничного контроля Томас Хоман.

Кроме этого, в понедельник Трамп выбрал конгрессвумен от штата Нью-Йорк Элизу Стефаник на пост представителя США при ООН.