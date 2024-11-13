Киев, 13 ноября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении ударов по Киеву и потребовал новой военной помощи. Об этом он 13 ноября написал в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

Он заявил, что утром украинская система противовоздушной обороны сбила российские ракеты, «атакующие Киев», и 90 ударных беспилотников. Обращаясь к западным «партнёрам», Зеленский заявил, что своевременная поставка для украинской ПВО — это «спасение людей».

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