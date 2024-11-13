Москва, 13 ноября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции за последние сутки нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и энергообъектам, которые используют для работы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ксения Михайлова/РИА Новости

Кроме того, российские войска нанесли удары по скоплениям личного состава и военной техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Для атак задействовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Средства противовоздушной обороны ВС России за сутки сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства и 85 беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 13 ноября Минобороны РФ также сообщило об освобождении российскими бойцами группировки войск «Восток» населённого пункта Ровнополь в Донецкой Народной Республике. Кроме того, они отразили две контратаки украинских штурмовиков.

11 ноября российские войска нанесли удар по цеху производства компонентов и площадке проведения испытаний украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Также они атаковали арсеналы, склады горючего, логистический центр ВСУ и нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники украинской армии в 133 районах.