Москва, 13 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Супруга экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина подала иск к МВД и Минфину. Об этом в среду, 13 ноября, заявила каналу РЕН ТВ адвокат Копайгородской Елизавета Меткина.

VK/Янина Копайгородская

По словам юриста, следствие ходатайствовало перед судом об аресте имущества Копайгородской, зная, что это залоги банков по выданным кредитам.

В августе Копайгородская получила кредит на развитие бизнеса на сумму в 98 млн рублей и оставила эти деньги на счёте. После начала следственных действий против её мужа она подала в банк заявление о досрочном погашении займа, но ответа не получила. Следствие сочло данные деньги принадлежащими бывшему мэру, после чего суд арестовал счёт, и теперь по кредиту начисляются проценты в размере 90 тыс. рублей в сутки.

«Иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту», — заявила Меткина.

Адвокат подчеркнула, что на данный момент Копайгородская не имеет дохода и воспитывает пятерых детей.

Янина Копайгородская была задержана 12 ноября как соучастница своего супруга в деле о растрате. Женщина не признаёт вину и расценивает задержание как попытку оказать психологическое давление на её мужа.

Копайгородский после ухода с поста мэра Сочи отправился добровольцем на спецоперацию. Его задержали в сентябре в Луганске. Также следователи провели обыски в квартирах бывшего заместителя мэра города-курорта Олега Бурылева и главы Хостинского района Ивана Савина.

25 сентября суд постановил взять Копайгородского под стражу. Экс-мэра обвинили в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков. Позднее стало известно, что в уголовном деле могут появиться новые фигуранты. Отмечалось, что неустановленные соучастники Копайгородского продолжают находиться на свободе. Защита настаивает, что Копайгородский не получил выгоды со своих действий.

3 октября суд арестовал имущество членов семьи Копайгородского. Владельцам запрещено распоряжаться им, в том числе продавать.