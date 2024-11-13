Москва, 13 ноября, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Российского хоккеиста Максима Макарова, последние годы игравшего во втором дивизионе чемпионата Франции за «Марсель», дисквалифицировали на 20 месяцев за употребление наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Виталий Аньков/РИА Новости

В отчете от 11 ноября указано, что в анализах спортсмена обнаружили морфин. Отсчёт его дисквалификации начался 21 декабря прошлого года. Наказание за нарушение антидопинговых правил закончится 21 августа 2025 года.

30-летний хоккеист является воспитанником петербургской школы хоккея. В сезоне-2011/12 начал выступать за клуб Молодежной хоккейной лиги «Локо» из Ярославля и отыграл в нём три года. Затем Макаров выступал за несколько клубов в Высшей хоккейной лиге.

В сезоне 2018/19 спортсмен перебрался во Францию и стал играть за клуб «Шамбери». Следующий сезон он пропустил, а с осени 2020 года перешёл в «Марсель», за который в 59 матчах забросил 43 шайбы и отдал 29 голевых передач. На юношеском уровне участвовал в матчах сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Американский центр безопасного спорта на время запретил российскому фигуристу Ивану Десятову выступать из-за «неподобающего поведения». Позднее издание »Спорт-Экспресс» написало, что причиной стали подозрения в связи с несовершеннолетней. Если суд докажет вину спортсмена, его могут поместить в тюрьму.

В августе фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года) из-за провала теста на допинг. В пробе спортсменки были обнаружены следы мельдония и сибутрамина.