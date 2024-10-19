Вашингтон, 19 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Представляющего США российского фигуриста Ивана Десятова временно отстранили от выступлений. Соответствующее решение вынес Американский центр безопасного спорта.

PIXSELL/XinHua/Global Look Press Иван Десятов и Изабелла Флорес

Спортсмена обвинили в «неподобающем поведении». Десятова отстранили временно, однако срок действия санкций, как и подробности причины, не названы.

Ограничения в отношении 23-летнего россиянина начали действовать с 18 октября.

В начале карьеры спортсмен выступал на соревнованиях за Россию, а затем представлял Белоруссию. В 2022 году Десятов стал кататься в паре с Изабеллой Флорес и получил спортивное гражданство США.

Как сообщало ИА Регнум 27 сентября, Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования. По словам депутата Госдумы и трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, о самом допуске заговорили ещё летом. Теперь необходимо определить, как он будет организован.