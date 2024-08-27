Москва, 27 августа, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Фигуристка Варвара Горобченко дисквалифицирована из-за провала теста на допинг. Такое решение приняло Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Согласно опубликованному на сайте агентства списку спортсменов, отбывающих дисквалификацию на данный момент по решению РАА «РУСАДА», Горобченко дисквалифицирована на пять лет (с 15 мая 2023 года по 14 мая 2028 года).

Отмечается, что в пробе спортсменки были обнаружены следы мельдония и сибутрамина.

Варвара Горобченко проходит обучение в академии «Ангелы Плющенко», являясь ученицей олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Как передавало ИА Регнум, 24 апреля РУСАДА сообщало, что на тот момент дисквалификацию за наличие в пробах мельдония и его метаболитов отбывают 46 российских спортсменов.

Мельдоний находился в программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 2014 года, а в 2016 году он был запрещён в спорте в соревновательный и внесоревновательный периоды. После запрета вокруг использования мельдония произошёл ряд допинговых скандалов. Одним из самых громких стало дело экс первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.