Вашингтон, 24 октября, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Подозрения в интимной связи с несовершеннолетней девушкой стали поводом для отстранения российского фигуриста Ивана Десятова, выступающего за США, от соревнований. Об этом сообщает 24 октября издание «Спорт-Экспресс».

Global look Press/PIXSELL/XinHua

«По информации источников, на момент событий ей еще не исполнилось 16 лет, а фигуристу грозит судебное разбирательство», — говорится в сообщении.

Если суд докажет вину спортсмена, его могут поместить в тюрьму.

23-летний Десятов выступает в танцах на льду с Изабеллой Флорес. Его отстранили за день до выступления в соревнованиях «Гран-при США», которые стартовали 18 октября в пригороде Далласа.

Как сообщало ИА Регнум, Американский центр безопасного спорта на время запретил Десятову выступать из-за «неподобающего поведения». Подробности при этом не раскрывались.

Десятов родился в Москве. Он выступал за Россию в паре с Ириной Хаврониной, а позже — за Белоруссию в паре с Екатериной Андреевой. Затем фигурист переехал в США и сменил спортивное гражданство.