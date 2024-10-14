Киев, 15 октября, 2024, 00:32 — ИА Регнум. Украинские военные столкнулись с серьёзным дефицитом средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил 14 октября руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

President.gov.ua Андрей Ермак

В эфире киевского телеканала «Рада» он отметил, что на счету у ВСУ находится буквально каждая единица таких систем. Ермак добавил, что Киев постоянно просит у западных партнёров передать Украине новые партии средств ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября глава киевского режима Владимир Зеленский признал неготовность союзников Киева сбивать российские ракеты. После встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте он добавил, что с получением членства Украины в Североатлантическом альянсе, а также с поставками западного вооружения и систем ПВО существуют сложности.

Глава киевского режима также обратил внимание на то, что союзники Киева защищают Израиль, но, по его словам, совместный перехват иранских ракет не отличается от перехвата российских.

9 октября телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники проинформировал, что главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи подготовил список вооружений и техники для дальнейшей передачи Украине. По данным журналистов, в указанный перечень вошли крылатая ракета большой дальности класса «воздух — земля» JASSM и система связи, известная как Link 16, которую используют США и другие страны Североатлантического альянса.