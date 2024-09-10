Киев, 10 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на очередной встрече в формате «Рамштайн» в Германии призвал страны НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО) и дальнобойных ракет.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины

«Я не буду сейчас открыто рассказывать о количестве полученных систем ПВО, но число тех, которые ещё не поставлены, значительное», — приводит слова Зеленского «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что в мире достаточно систем ПВО, и призвал западных союзников быть с Украиной в этой области более активными.

Как передавало ИА Регнум, в июле Зеленский заявил, что союзники киевского режима пообещали передать Украине недостаточное количество систем ПВО Patriot. Он указал на то, что мощь и эффективность российской армии постоянно растёт, бойцы ВС РФ быстро обучаются, осваивают новейшие технологии, используют новые БПЛА и ракеты.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления киевскому режиму военной помощи. Как подчёркивал в марте президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход спецоперации.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Киеву только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.