Вашингтон, 12 ноября, 2024, 14:09 — ИА Регнум. НАТО шокировано тем, с какими темпами Россия производит истребители пятого поколения Су-57 и многофункциональные истребителей поколения 4++ Су-35С для Воздушно-космических сил РФ, несмотря на санкции. Об этом заявил американский журнал National Interest.

Иван Шилов ИА Регнум Су-35

«Российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) поставила новые партии истребителей Су-57 и Су-35С Воздушно-космическим силам России, стремясь усилить свою авиационную мощь, несмотря на санкции и производственные ограничения», — говорится в материале, опубликованном 11 ноября.

Издание также отметило, что Россия, несмотря на санкции, представила Су-57 за рубежом, он участвует в авиавыставке Airshow China 2024, которая проходит в китайском Чжухае.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов 11 ноября сообщил о передаче российским войскам очередной партии Су-35С и Су-57. Он также заявил, что экспортный вариант истребителя пятого поколения впервые представят на выставке в Китае.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что одним из основных преимуществ Су-57 перед иностранными аналогами является его относительно невысокая стоимость, например, он гораздо дешевле американского истребителя F-35. При этом российский самолёт очень манёвренный и малозаметный, а также у РФ есть боевой опыт его применения.