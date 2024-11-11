Москва, 11 ноября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-57 обладает рядом преимуществ перед иностранными аналогами, одним из которых является его низкая стоимость. Об этом 11 ноября заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Если сравнивать с F-35, то Су-57 гораздо дешевле. Он очень манёвренный и малозаметный, а также имеет реальный боевый опыт, всегда очень удачный», — приводит его слова Lenta.ru.

Эксперт отметил, что Су-57 — истребитель пятого поколения, у которого имеется специальное отражающее покрытие, что делает его малозаметным.

«Это один из лучших истребителей, который также может работать вместе с беспилотниками. У него есть и скрытое оружие внутри», — добавил Дандыкин.

Как передавало ИА Регнум, первая демонстрация за рубежом российского истребителя пятого поколения Су-57 должна состояться на международным авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

7 ноября генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в преддверии авиасалона в Чжухае заявил, что Су-57 продемонстрировал эффективность в рамках противодействия американским зенитно-ракетным комплексам Patriot и другим западным системам противовоздушной обороны. Он отметил, что указанный истребитель является единственной боевой машиной в мире, показавшей такой результат.

11 ноября Чемезов заявил, что экспортную версию Су-57 по достоинству оценят на авиасалоне в Чжухае. Он подчеркнул, что Су-57 остаётся единственным истребителем пятого поколения, подтвердившим свои характеристики во всех вариантах боевого применения.