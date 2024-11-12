Москва, 12 ноября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей одной из двух девушек, посмеявшихся над терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом 12 ноября сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Уточняется, что одна из глумившихся над произошедшим — несовершеннолетняя. Ученице третьего курса колледжа 17 лет.

«Таким образом, родители девушки не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики», — отметил источник.

Правоохранители уже вызвали родителей студентки на допрос.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре в Сети появилось видео, снятое двумя девушками на фоне сгоревшего концертного зала. Они заявили, что будут «устраивать теракт» и «классно» проведут время. 10 ноября следователи организовали проверку по факту публикации. В ролике нашли признаки оправдания террористического акта, совершённого в «Крокусе» 22 марта 2024 года.

На следующий день участницы съёмки принесли извинения. Ими оказались жительницы Александровского района Владимирской области 17 и 18 лет. Видеозапись они сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере.

В отношении матери несовершеннолетней участницы записи был составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.

Группа террористов атаковала здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник». Боевики, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в концертном зале, после чего скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.