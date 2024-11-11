Владимир, 11 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Жительницы Александровского района Владимирской области 17 и 18 лет, выложившие ролик с шутками о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», принесли свои извинения. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщила пресс-служба управления МВД по региону, опубликовав кадры с заявлениями девушек.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее две девушки опубликовали в соцсетях видео, снятое на фоне «Крокуса». На записи они шутят о произошедшем там 22 марта этого года теракте. По данному факту полицейские провели проверку и установили личности участниц ролика. Позднее девушки пояснили, что видеозапись сделали еще в октябре текущего года и опубликовали в частной переписке в мессенджере, однако впоследствии она была выставлена в публичных интернет-каналах.

«Искренне хочу извиниться перед всеми гражданами России и перед теми, кто пострадал от действий террористов в «Крокус Сити Холл». Я искренне сопереживаю и сочувствую людям, кого коснулась данная трагедия. Свои слова и действия считаю неподобающими, свою вину осознаю, действия террористов осуждаю», — сказала одна из девушек на камеру.

«Приношу свои искренние извинения перед пострадавшими от рук террористов в «Крокус Сити Холле». Мне искренне жаль людей, которые пострадали там, или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподобающими, свою вину осознаю, действия террористов считаю ужасными», — высказалась вторая.

В отношении мамы несовершеннолетней участницы записи был составлен административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Окончательное процессуальное решение будет принято после проверки.

Как сообщало ИА Регнум, группа террористов атаковала здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник». Боевики, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в концертном зале, после чего скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.

На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственной атаке на «Крокус». Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Суд продлил предварительное следствие по нему до 22 декабря.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.