Красногорск, 10 ноября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Видеоролик с двумя девушками, пошутившими над терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заинтересовал правоохранителей. Об этом сообщает 10 ноября пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Григорий Сысоев/РИА Новости

Ранее в Сети появилось видео, снятое девушками на фоне сгоревшего концертного зала. Они заявили, что будут «устраивать теракт» и «классно» проведут время.

«В Красногорске организована доследственная проверка по факту публичного оправдания терроризма», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

В ведомстве полагают, что ролик содержит оправдание террористического акта, совершённого в «Крокусе» 22 марта 2024 года. Личности девушек устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, группа террористов атаковала здание «Крокус Сити Холла» в Красногорске перед началом рок-концерта. Боевики, вооружённые автоматическим оружием, открыли огонь по посетителям и устроили пожар в концертном зале, после чего скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, ещё 551 человек пострадал.

На следующий день в Брянской области задержали четверых подозреваемых в непосредственной атаке на «Крокус». Они двигались на автомобиле в сторону границы с Украиной. Российские власти позднее заявили, что теракт имеет украинский след. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Теракт»). Суд продлил предварительное следствие по нему до 22 декабря.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.